الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
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محافظات

اليوم.. الجيزة تعلن قطع المياه بعدد من المناطق لمدة 8 ساعات

الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:43 ص
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مصطفى علم الدين
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بتنفيذ أعمال تحويل خط طرد صرف صحى قطر 500 مم، ضمن أعمال تحويل المرافق التى تجرى لنقل الخطوط المتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعة عبدالعال 1 بحى بولاق الدكرور مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الــ10 مساء اليوم الجمعة الموافق 12 7 2019 وحتى الساعة الــ 6 من صباح يوم السبت الموافق 13 7 2019.

كما تعلن الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى: "شارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته وشارع العشرين ومتفرعاته ومنطقة المشابك وأبوقتادة".

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بمراعاة توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه فى المناطق المتأثرة بالانقطاع والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال".

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب على أن يتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك إلى تلك المناطق بالإضافة إلى تخصيص رقم طوارئ 125 للطوارئ واستقبال طلبات واحتياجات المواطنين.
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