تقارير: نيمار يظهر عبر التلفزيون البرازيلي للرد على إمكانية عودته إلى برشلونة

كشفت شبكة "‘UOL" البرازيلية عن تطور جديد يخص صفقة "نيمار دا سيلفا" وإمكانية عودته إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن مهاجم باريس سان جيرمان بصدد إجراء مقابلة تلفزيونية يوم غدًا الجمعة، من أجل التحدث عن احتمالية انتقاله وعودته إلى "كامب نو".



ويحل "نيمار" ضيفًا على برنامج "Aqui na Band"، وحديثه لن يقتصر على برشلونة والعودة من جديد ولكن سيتطرق لتوضيح موقفه من اتهامات الاغتصاب ورأيه في فوز البرازيل بكوبا أمريكا رغم غيابه.





الجدير بالذكر أن العلاقة متوترة بين المهاجم وإدارة ناديه باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة، بعد غياب اللاعب عن تدريبات الفريق الجماعية تحت قيادة "توماس توخيل".



وهو ما أجبر الإدارة الفرنسية بالرد من خلال بيان رسمي، ينتقد فيه "نيمار" لعدم حضوره بدون إذن مسبق، مع تصريحات من قبل "ليوناردو" المدير الرياضي بإمكانية عرض البرازيلي للبيع في سوق الانتقالات.