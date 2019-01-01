مقتل 7 أشخاص في انهيار أرضي في المكسيك

قالت السلطات المكسيكية اليوم الخميس إن سبعة أشخاص، على الأقل، بينهم أربعة أطفال، لقوا حتفهم في انهيار أرضي سببه هطول أمطار غزيرة في وسط البلاد.

وقالت سلطات ولاية بويبلا في صفحتيها على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" إن الانهيار الأرضي الذي وقع أثناء الليل أصاب منزلًا في قرية سانتو توماس تشوتلا، على مسافة نحو 150 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة مكسيكو سيتي، مما أدى إلى دفن العائلة التي كانت داخل المنزل.

ولقي ثلاثة أشخاص بالغون وأربعة أطفال، حتفهم، وتم إنقاذ طفلين ونقلهما إلى المستشفى.

ولايزال رجال الانقاذ يبحثون عن مزيد من الضحايا المحتملين.