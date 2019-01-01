تشكيل منتخب تونس أمام مدغشقر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

أعلن الآن جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة مدغشقر، والتي تقام ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

منتخب تونس يواجه نظيره مدغشقر في التاسعة مساء اليوم، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كان ٢٠١٩.



تشكيل منتخب تونس أمام مدغشقر اليوم في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: المعز حسن.





خط الدفاع: وجدي كشريدة – جيلا برون – ياسين مرياح – أسامة حدادي.



خط الوسط: إلياس سخيري – فرجاني ساسي – غيلان شعلالي.



خط الهجوم: يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري.



يذكر أن بطولة كأس أمم إفريقيا تقام علي أرض مصر في نسختها الثانية والثلاثين، منذ يوم 21 يونيو الماضي، وتنتهي يوم 19 يوليو الجاري.