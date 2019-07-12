"اعرف آثار بلدك" تنظم جولة فى قصر المنيل.. اليوم

ينظم فريق مبادرة "اعرف آثار بلدك"، رحلة لقصر المنيل، لأخذ جولة فى إحدى قصور الأسرة العلوية، وذلك اليوم الجمعة الموافق 12-7-2019 الساعة.1.30 ظهرًا.



ونشرت المبادرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مكان التجمع، الذى تم تحديده أمام بوابة القصر من الداخل، وسيتم التجول فى عدة أماكن أثرية أبرزها، برج الساعة، قاعة الاستقبال، المسجد، سراي الإقامة، قاعة العرش، متحف الصيد.



كما نوهت المبادرة على عدة تعليمات، جاءت على النحو التالى:

التصوير مسموح في القصر بتذكرة 20 جنيها، إذا كان بالكاميرا أو الموبايل، لكن ممنوع منعًا باتًا استخدام الفلاش.

الدعوة عامة للجميع وبدون حجز مسبق.

ممنوع تخطي الحواجز لعدم الإحراج.

رعاية الأطفال المصطحبين فى الزيارة مسئولية الآباء والأمهات وليست مسئولية المرشد.

الالتزام بنظافة جميع المزارات.