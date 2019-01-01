السنغال تتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة الطائرة للسيدات

تأهل المنتخب السنغالي للسيدات إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة حاليا بمصر على صالة 6 أكتوبر، عقب الفوز على منتخب المغرب بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى.



جاءت نتائج الأشواط لصالح منتخب السنغال بنتائج (27-25 و25-11 و25-17).



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد السنغال إلى 3 نقاط خلف المنتخب المصري المتصدر برصيد 5 نقاط؛ ليتأهلا معا إلى نصف نهائي البطولة القارية.. فيما جاءت المغرب في المركز الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة.



