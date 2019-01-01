السيسي يؤكد أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعًا يعيشه الجميع

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعًا يعيشه الجميع، وذلك من خلال صياغة رؤية شاملة للتغلب على التحديات التي تواجه مختلف الدول في هذا الصدد على اختلاف مستوياتها التنموية.



وقال الرئيس السيسي- في تدوينة له على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحتفل اليوم معًا باليوم العالمي للسكان، تلك المناسبة السنوية العظيمة التي تهدف إلي زيادة الوعي لدى جميع شعوب العالم بالقضايا المتعلقة بالسكان والصحة والأسرة، وبذل الجهود على المستوى الدولي لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل إنسان باعتباره أغلى ما في الوجود".



وأضاف: "لقد احتضنت من قبل القاهرة المؤتمر العالمي للسكان والتنمية عام ١٩٩٤، والذي أسهم في تعزيز الجهود الدولية فى مجالي الصحة العامة والإنجابية، بما لهما من مردود مباشر على حياة الأسرة والمجتمع وتوفير الرعاية والتنشئة السليمة".



وتابع: "اليوم نؤكد مجددًا، في الذكرى الـ ٢٥ لانعقاد مؤتمر القاهرة، أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعًا يعيشه الجميع، وذلك من خلال صياغة رؤية شاملة للتغلب على التحديات التي تواجه مختلف الدول في هذا الصدد على اختلاف مستوياتها التنموية".