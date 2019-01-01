محافظ بني سويف: توفير الدعم للقافلة الطبية "نور حياة" لعلاج أمراض العيون

أكد محافظ بني سويف توفير الدعم اللازم للقافلة الطبية التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" اليوم الخميس، الخاصة بالمبادرة الرئاسية "نور حياة" بقرية أبسوج التابعة لمركز الفشن، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس لعلاج أمراض العيون والحد من ضعف وفقدان الإبصار.



ووجه المحافظ، رئيس مدينة الفشن أحمد دسوقى، بتوفير كافة الدعم والاحتياجات للقافلة الطبية والتي تعقد بالوحدة المحلية لقرية أبسوج، وتستهدف القافلة التي توافد عليها المواطنون من كافة أرجاء المدينة والقرى المجاورة بعد توفير كافة الخدمات، وعلاج أمراض العيون وتجفيف منابع المرض حيث تستهدف المبادرة المسح الطبي للمواطنين وتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة "نور حياة" التي ينفذها صندوق "تحيا مصر"، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال إجراء المسح الطبي في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات مصر، والتشخيص والعلاج المبكر للحد من حالات ضعف الإبصار.