تامر فكري مراقبا للحكام ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين

اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الخميس، المحاضر الدولي المصري تامر فكري، للمشاركة في فعاليات بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها مقدونيا في أغسطس المقبل، كمراقب ومحاضر للحكام المشاركين بالبطولة، كما اختار الاتحاد الدولي الحكمين المصريين علاء حسن وحسام معتمد للتحكيم في نفس البطولة.



وأعرب تامر فكري - في تصريحات اليوم - عن سعادته باختياره للمشاركة في هذا المحفل الكبير الذي يشهد مشاركة عدد من المحاضرين الدوليين ويحظى أيضا باهتمام الاتحاد الدولي للعبة.. مشيدا في الوقت ذاته بالتقدم الذي يشهده التحكيم المصري في كرة اليد وأثمر عن ظهور عدد من الحكام الذين يتم اختيارهم للمشاركة في البطولات العالمية والقارية.



وتمنى فكري أن يقدم الثنائي المصري علاء حسن وحسام معتمد مستوى متميز في إدارة مباريات "مونديال مقدونيا"، خاصة أن ظهور أي حكم مصري بشكل متميز لا يقل عن ظهور المنتخب الوطني بشكل متميز أيضا في المنافسات الدولية، مؤكدا أن ثقته كبيرة في قدراتهما التحكيمية.



جدير بالذكر أن المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2000 سيشارك في بطولة العالم المقرر إقامتها في مقدونيا خلال الفترة من 6 الى 18 أغسطس المقبل، ويقود المنتخب مجدي أبوالمجد ونجح معه في التتويج بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

