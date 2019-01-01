الجيش اليمني يشن هجومًا على مواقع ميليشيات الحوثي شمالي البيضاء

شنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، هجوما على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وسط البلاد.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية نفذت هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، واستعاد الجيش خلال الهجوم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.