محكمة جزائرية تقضي بسجن رجل أعمال بارز 10 سنوات في قضية فساد

قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بإدانة رجل الأعمال كمال شيخي المدعو "البوشي" بـ 10 سنوات سجنا ومليون دينار جزائري (الدولار يساوي نحو 117 دينارا) غرامة مالية مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العامة ودفع 10 ملايين دينار للخزينة العامة كطرف مدني، في القضية المعروفة باسم "المحافظين العقاريين".



وتراوحت أحكام بقية المتهمين في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و8 سنوات، فيما تمت تبرئة أحد المتهمين.



كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار جزائري.



وأدين البوشي بالتحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوى لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة.



والبوشي هو أحد أكبر رجال الأعمال الجزائريين وهو ملاحق قضائيا على ذمة أربع قضايا من بينها قضية تهريب الكوكايين بميناء وهران في مايو 2018، حيث تبين أن الباخرة التي كانت تحمل لحوما مستوردة بداخلها نحو 700 كيلوجرام من الكوكايين هي ملك لشركة "البوشي".