موريتانيا تعلن دعم السودان وتشيد باتفاق المعارضة والجيش

رحبت وزارة الخارجية الموريتانية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.



وعبرت وزارة الارجية الموريتانية في بيان اليوم الخميس، عن تقديرها لجهود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وممثل الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات في إتمام الاتفاق بين الطرفين، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".



وأعربت موريتانيا عن أملها في أن يحقق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن ترتيبات المرحلة الانتقائية، طموحات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام الشامل.



وجددت وزارة الخارجية موقف موريتانيا الثابت المتضامن مع السودان وشعبه، وثقتها الكاملة في قدرة السودان على استكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي للوصول بالبلد إلى بر الأمان.



ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغير اليوم الوثيقة النهائية للاتفاق السياسي بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.

