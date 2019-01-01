اليوم.. تكريم حلا شيحة بمهرجان "بياف" فى لبنان

تستعد الفنانة حلا شيحة لتكريمها اليوم الجمعة، في مهرجان بياف فى لبنان عن دور "صافية" فى مسلسل "زلزال" الذي خاضت به المنافسة الدرامية رمضان 2019.



ونشرت "حلا" صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور انستجرام، وقالت: "تكريم خاص من مهرجان بياف عن دورى فى مسلسل "زلزال".



يذكر أن الفنانة حلا شيحة عادت للفن بعد فترة توقف تجاوزت العشر سنوات، وشاركت حلا شيحة، فى مسلسل "زلزال" من بطولة محمد رمضان، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى.