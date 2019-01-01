"الموسيقيين": منع حفلات أغاني المهرجانات في الساحل الشمالي

قرر مجلس نقابة الموسقيين، اليوم، منع حفلات "غناء المهرجانات" في الساحل الشمالى.



وقال علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش والمتابعة، إن "هذا القرار جاء بعد دخول عدد من الدخلاء علينا ما يسمون أنفسهم مغني مهرجانات ولا أحد يعرف كيف أصبح نجم مهرجانات على حد قولهم خصوصا أنهم غير أعضاء في النقابة ولذلك قررت النقابة منع هذه النوعية من مقابلة أبناءنا وأسرنا في أي حفل".



وأضاف: "أنهم غير مؤهلين للتعامل مع الجمهور ولا تمت أغانيهم للفن بصلة بل وقد تسيء إلى أمن الوطن".

