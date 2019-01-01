الدفاع الأمريكي تعلن عن تحالف عسكري جديد لحماية السفن بالخليج

أكد مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يخططون لتأمين حراسة للناقلات في الخليج العربي، وذلك وفق قناة العربية.



يأتي ذلك عقب تصاعد التهديدات الإيرانية باستهداف ناقلات النفط التي تمر في مياه الخليج العربي بعد فرض العقوبات الأمريكية عليها.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقى بمسئولي دول مجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي وبحث في السعودية والإمارات تشكيل قوات بحرية لحماية السفن التجارية في مياه الخليج، لكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التحالف الجديد.



وأوقفت السلطات البريطانية الأسبوع الماضي سفينة نفط إيرانية قبالة جبل طارق بتهمة خرق العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، فيما هددت طهران باستهداف السفن البريطانية التي تمر عبر مضيق هرمز الخاضع لسيطرة إيران خلال حملها النفط من دول الخليج.

