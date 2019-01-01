الأمريكية سيرينا ويليامز في مواجهة الرومانية سيمونا هاليب في نهائي "ويمبلدون" للتنس

تأهلت الأمريكية سيرينا ويليامز إلى نهائي بطولة "ويمبلدون" للتنس، عقب فوزها اليوم الخميس على التشيكية باربورا ستريكوفا بمجموعتين نظيفتين بنتيجة (6-1 و6-2).



وتواجه سيرينا ويليامز في المباراة النهائية البطولة يوم الأحد المقبل الرومانية سيمونا هاليب التي تغلبت اليوم على الأوكرانية يلينا سفيتولينا بمجموعتين دون رد بنتيجة (6-1 و6-3).