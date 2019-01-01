المساكني: منتخب تونس هدفه لقب كأس أمم إفريقيا 2019

أكد يوسف المساكنى قائد المنتخب التونسي أنه لا توجد مباريات سهلة فى بطولة الأمم الإفريقية 2019، خلال المرحلة الحالية.

وقال المساكني إنه لا يوجد ثبات فى التشكيل وإن كان المستوى يتطورمن لقاء لآخر.



وتابع: أنه ليس مهمًا من يلعب بالتشكيل لأن المهم أن نفرح الشعب التونسي بالاستمرار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.



وأكمل قائد نسور قرطاج: "نحن منتخب كبير وهدفنا المنافسة على اللقب القارى".



ويواجه اليوم الخميس منتخب تونس نظيره مدغشقر فى دور الـ8 لبطولة أمم إفريقيا 2019،