طبيب شرعي: العالمة الأمريكية التي عثر على جثتها في اليونان قتلت خنقًا

أكدت السلطات اليونانية أن العالمة الأمريكية، سوزان إيتن، التي عثر على جثتها في جزيرة كريت داخل مخبأ يعود إلى الحرب العالمية الثانية بعد أسبوع من اختفائها، قتلت جراء عمل إجرامي.



وأكد الطبيب الشرعي أنتونيس بابادومانولاكيس الذي أجرى عملية تشريح الجثة لوسائل الإعلام، اليوم الخميس، أن إيتن (59 عاما)، العالمة في معهد ماكس بلانك في دريسدن الألمانية، قُتلت خنقا.



من جانبه، أفاد موقع "Greek Reporter" بأن جثة الضحية كانت مغطاة بقطعة من الخيش، ما يؤكد أيضا أن وفاتها كانت بفعل فاعل.



ووصلت العالمة الأمريكية جزيرة كريت لحضور مؤتمر علمي، واختفت في الثاني من يوليو، وعثر على جواز سفرها ومحفظتها وأموالها وهاتفها في غرفتها بالفندق الذي كانت تقيم فيه، واستمرت عمليات بحث واسعة النطاق عنها لأسبوع كامل حتى العثور على جثتها.



وأشار معهد ماكس بلانك إلى أن أيتن كانت رياضية ماهرة وصاحبة حزام أسود في التايكواندو.



وأفادت وسائل إعلام بأن فريقا من المحققين وصل كريت من العاصمة أثينا للتحقيق في الجريمة.