محمد النني خارج قائمة آرسنال لكأس الأبطال الدولية

أعلن "أوناي إيمري" المدير الفني لنادي آرسنال عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت القائمة لتخلو من اسم "محمد النني" لاعب منتخب مصر، على الرغم من نهاية مشوار الفراعنة المبكر في بطولة أمم إفريقيا بالخروج من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا يوم السبت الماضي.



ولم يستدع المدرب الإسباني الجناح "أليكس أيوبي" للسفر مع الفريق، خاصة أنه يتواجد حاليًا مع منتخب بلاده نيجيريا الذي وصل إلى المربع الذهبي من البطولة الإفريقية.



بالإضافة إلى "لوكاس توريرا" الذي كان يشارك مع منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا التي انتهت يوم الأحد الماضي في البرازيل.



وضمت القائمة بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لنادي آرسنال كلًا من:



مايتلاند-نايلز، ويلووك، شاكا، بورتون، أولينكا، مختاريان، أوزيل، نيلسون، سميث-روي، مارتينلي، ساكا، أوباميانج، لاكازيت، نكيتاه، جون-جوليز، لينو، مارتينيز، ماكي، بيليرين، يانكينسون، تشامبرز، موستافي، هولدنج، مافروبانوس، ميدلي، مونريال، كولاسيناك وتومبسون.