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رياضة

آس: ورطة جديدة تهدد صفقة جريزمان مع برشلونة

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:49 م
جريزمان
جريزمان
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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن مفاجأة جديدة تخص صفقة "أنطوان جريزمان" مع برشلونة بعد تأخر النادي الكتالوني في الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ورطة قد تهدد هذا الانتقال، في حالة إذا لم يدفع مسئولو البلاوجرانا قيمة فسخ عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد اليوم 11 يوليو.

ويمتلك "جريزمان" في عقده مع الروخي بلانكوس شرطًا جزائيًا قيمته 120 مليون يورو، يدفعها أي نادٍ من أجل الحصول على خدمات بطل مونديال روسيا 2018.


ولكن إذا تخلف برشلونة عن دفع المبلغ حتى صباح يوم الجمعة، سيكون على "جريزمان" العودة للمشاركة غدًا في تدريبات أتلتيكو مدريد مجبرًا، طبقًا لقوانين اتحاد اللاعبين الإسبان.

وتنص قوانين اتحاد اللاعبين الإسبان على حصول اللاعب على إجازة طويلة من ناديه بحد أقصى لمدة 30 يومًا فقط، وهي المدة التي تنتهي اليوم.

ولم يشارك الفرنسي حتى الآن في أي تدريبات لأتلتيكو مدريد، رغم استئنافها استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب "دييجو سيميوني" منذ 5 أيام.
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