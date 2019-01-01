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رياضة

تشكيل الجزائر وكوت ديفوار في أمم إفريقيا

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:47 م
جمال بلماضي المدير
جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر
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أعلن كل من جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، وإبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن التشكيل الرسمي لمواجهتهما مساء اليوم.
وتقام مباراة الجزائر وكوت ديفوار على ملعب استاد الجيش بالسويس، في اطار منافسات دور الـ8 لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

تشكيل الجزائر لمباراة كوت ديفوار
حراسة المرمي: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، يوسف عطال.

خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

تشكيل كوت ديفوار لمباراة الجزائر
حراسة المرمى: سلفين جبوهو

خط الدفاع: مامادو باجايوكو، إسماعيل تراوري، ويلفريد كانون، وونلو كوليبالي.

خط الوسط: ماكس جراديل، إبراهيم سنجاري، سيري دي، فرانك كيسي.

خط الهجوم: ويلفريد زاها، جوناثان كودجيا.
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