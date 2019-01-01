لوكا زيدان: مغادرة ريال مدريد خطوة جيدة

أكد الفرنسي الشاب لوكا زيدان حارس ريال مدريد المنضم حديثًا إلى نادي راسينج سانتاندير على سبيل الإعارة، أن مغادرة نادي العاصمة الإسبانية خطوة جيدة للغاية بالنسبة له في مسيرته الاحترافية.



وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا رحيل حارسه الثالث الفرنسي لوكا زيدان إلى صفوف راسينج سانتاندير الذي يُشارك في دوري الدرجة الثانية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.



ونشر ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الشخصية الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، أكد فيه رحيل لوكا زيدان إلى صفوف راسينج سانتاندير حتى صيف العام القادم يونيو 2020.



وتحدث لوكا زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلًا: مغادرة ريال مدريد والمدينة بشكل عام ستكون خطوة جيدة للغاية بالنسبة لي، سيكون من الجيد بالنسبة لي أن أعرف فريقًا جديدًا ومدينة جديدة.



وأضاف: كان لدي الكثير من العروض للاختيار منها، ولكن أهمها وإثارة للاهتمام كان نادي راسينج سانتاندر، أنا أريد أن أتطور في ناد تاريخي مثل هذا النادي، وبالتأكيد سأكون أكثر سعادة وإثارة مع هذا الفريق.