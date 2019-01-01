سيرينا تسحق ستريكوفا وتصعد إلى نهائي ويمبلدون

تأهلت اللاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى عالميا إلى المباراة النهائية في منافسات فردي السيدات بـ بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الخميس.



وتمكنت سيرينا من بلوغ الدور النهائي في ثالث البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، بعدما تغلبت على منافستها التشيكية باربورا ستريكوفا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-2.



وستلعب سيرينا في المشهد الختامي للبطولة مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة السابعة التي تغلبت على منافستها الأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة الثامنة عالميًا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-3.