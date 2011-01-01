زوجة ناينجولان تبدأ رحلة العلاج من السرطان

يعيش النجم النرويجي رادجا ناينجولان لاعب إنترميلان الإيطالي، أيامًا عصيبة على الصعيد العائلي، بعدما كشفت زوجته عن معاناتها مع مرض السرطان.



كتبت كلاوديا في بيان كتبته على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: من اليوم سأبدأ فصل جديد في حياتي… العلاج الكيماوي، ومن كان يمكنه أن يقول أن كلاوديا، لمرة في حياتها، لديها الخوف من بداية يوم جديد.



وأضافت الزوجة: مر شهر كامل وأنا استيقظ كل يوم في الصباح، وأتمنى أن يكون هذا كابوسًا، كنت أستيقظ طوال الشهر الماضي وأدركت أنني أعيش في كابوس.



وتابعت: تمنيت أن يأتي هذا اليوم في وقت متأخر قدر الإمكان، ولكن هذا لم يحدث، مرت الأيام كما مرت سعادتي.



ووصفت كلاوديا مرض السرطان بالوحش القبيح الذي يجب عليها أن تحاربه بكل قوة، لتتغلب عليه في النهاية أملًا في استكمال حياتها بشكل طبيعي بعد ذلك.



وتزوج ناينجولان من زوجته كلاوديا عام 2011، وهما الآن لديهما طفلة اسمها “عيشة” وتبلغ من العمر 7 سنوات.