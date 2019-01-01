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عالم

وزراء اليمن: نعول على السعودية والإمارات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:43 م
رئيس الوزراء اليمني
رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك
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أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الخميس، أن الحكومة تعول على دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة القادمة، والخطط الرامية لتطوير ميناء عدن، مشيرا إلى حرص الحكومة على الاستفادة المثلى من كامل إمكانات عدن خاصة في مجال المناطق الحرة والموانئ للدفع بالتنمية المحلية وخدمة أبنائها، وتشكيل قوة دفع لتحقيق أداء اقتصادي قوي.

وذكر بيان رئاسة الوزراء - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن رئيس الحكومة أشار إلى أن هناك برامج وخططا مختلفة للنهوض بمستوى أداء عمل المؤسسات الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتجاوز آثار وتداعيات الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لافتا إلى الجهود الجارية لتجاوز الإشكاليات المترتبة على حصار وقطع الحوثيين للطرقات التي تمر فيها الناقلات المحملة بالبضائع الخارجة من عدن صوب مختلف محافظات الجمهورية، وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية عليها.

وأشاد رئيس الوزراء، بالدور الرئيسي والمحوري الذي يلعبه ميناء عدن كأحد أهم المؤسسات الاقتصادية من خلال استقبال الواردات التجارية والمساعدات المختلفة، وما حققه الميناء من ارتفاع في معدلات المناولة بلغت 220 ألف حاوية خلال الـ 6 الأشهر الماضية، وهو المعدل الأعلى منذ 10 سنوات، وتسجيل خروج نحو 11 ألفا و500 حاوية في الشهر الواحد.
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