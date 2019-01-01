يوسف البلايلي يصدم الهلال من أجل الأهلي

وجه الدولى الجزائري، يوسف البلايلي، نجم نادي الترجي التونسي، ضربة قاصمة لنادي الهلال السعودي، والذى كان يرغب فى استقدامه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.



وقال وكيل اعمال البلايلي فى تصريحات صحفية:” البلايلي أكد عدم انتقاله لأي ناد في الشرق الأوسط حال رحيله عن الترجي إلا للنادي الأهلي المصري”.



وينافس الهلال، فى ضم البلايلي، الثنائى القطري، السد والدحيل، البلايلي، حيث عرض الأول 5 ملايين يورو للظفر بخدماته، فيما قدم الآخر 8 ملايين يورو.



ويعد البلايلي أحد أبرز لاعبى منتخب الجزائر، الذى يشارك حاليا ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة فى مصر حتى 19 يوليو الجارى.