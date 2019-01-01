بغداد بونجاح يقود هجوم الجزائر لمواجهة كوت ديفوار بربع نهائي أمم أفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة منتخب كوت ديفوار المقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد السويس ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.



واختار مدرب "محاربو الصحراء" البدء بالحارس، وفي الدفاع: رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - يوسف عطال، وفي خط الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - سفيان فيجولي - رياض محرز، وفي الهجوم: بغداد بونجاح.



ويدير اللقاء الحكم الإثيوبي تيسيما باملاك ويعاونه كل من المصري محمد إبراهيم والكونغولي سافاري أوليفي.