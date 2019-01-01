عروض سينما وأنشطة متنوعة بثقافة المنيا الجديدة

يقدم قصر ثقافة المنيا الجديدة برنامج النشاط الصيفى بالساحة الخارجية للقصر، ويتضمن ورشة للفن التشكيلى وعروض سينما للطفل ومحاضرة تثقيفية بعنوان "دور الثقافة فى التنمية"، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 14 يوليو ويستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.



ويأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على مشاركة الأطفال فى الإجازة الصيفية، وشغل أوقات فراغهم فى أعمال مفيدة بفرع ثقافة المنيا.