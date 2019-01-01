آرسنال يُجهز صدمة للننى

يُجهز نادي آرسنال الإنجليزي صدمة للاعبه المصري محمد النني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكرت صحيفة "صن" أن آرسنال ينوي إقحام النني ضمن صفقة الحصول على خدمات الإيفواري ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس هذا الصيف.



ونوهت أن آرسنال يسعى لإغراء نظيره كريستال بالاس بتقديم مبلغ مالي، إضافة إلى 3 لاعبين من قائمة المدفعجية.



ويتطلع آرسنال إلى إدخال الثلاثي محمد النني وكالوم شامبرز وكارل ينكنسون، في محاولة للضغط على كريستال بالاس، من أجل السماح برحيل ويلفريد زاها.



وسبق لآرسنال أن قدم عرضًا قيمته 40 مليون جنيه إسترليني رفضه كريستال بالاس، واشترط الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع زاها، البالغ من العمر 26 عامًا.

