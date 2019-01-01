أوكوشا يتراجع عن انتقاد روهر ويدعو لمساندته

يرى جاي جاي أوكوشا، نجم منتخب نيجيريا السابق، أن الجميع عليه التوقف عن توجيه الانتقادات ضد المدرب الألماني جيرونت روهر، بعد تأهل النسور للدور نصف النهائي في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.



وتحدث أوكوشا خلال تصريحات صحفية عن لقاء جنوب إفريقيا قائلًا "قيام روهر باستبدال أحمد موسى في الدقيقة 81 شعرت بعدها بأنه قرار غير صحيح، خاصة أن موسى قد هدد دفاع جنوب إفريقيا بشكل كبير، قبل أن يتم استبداله".



وأضاف "شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد استبدال أحمد موسى ومشاركة موسى سيمون بدلًا منه، في ظل الإمكانيات العالية للأول وإجباره لعناصر جنوب إفريقيا على عدم التقدم للأمام".



وتابع أوكوشا "ولكن روهر أثبت أن قراره صحيح ولديه رؤية يستحق الإشادة عليها، بعد أن أسهم البديل موسى سيمون في صناعة هدف التعادل بعد أن مرر الركلة الركنية بشكل جيد لتمر من الجميع وتصل إلى سيمون الذي ترجمها في المرمى على يسار الحارس وليامز".



يذكر أن منتخب نيجيريا ينتظر مواجهة الفائز من لقاء الجزائر وكوت ديفوار، اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية.