كلود لوروا يرشح نيجيريا للفوز بكأس أمم إفريقيا "مصر 2019"

أعرب المدرب الفرنسي المخضرم، كلود لوروا، عن اعتقاده بأن منتخب نيجيريا هو الأقرب للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.



وقال لوروا، في تصريحات خلال وجوده باستاد السويس لمتابعة مباراة الجزائر وكوت ديفوار ضمن ربع نهائي البطولة حسبما نقل الموقع الرسمي للبطولة، اليوم الخميس، إن "المنتخب النيجيري هو الأقرب للفوز بالكان"، متوقعًا تأهله برفقة السنغال للنهائي الذي يرى أن النسور الخضر هم الأقرب للفوز به في نهاية المطاف".



وتواجد لوروا، الذي سبق له تدريب العديد من منتخبات القارة الإفريقية، والمهاجم الكاميروني السابق باتريك مبوما باستاد السويس الذي يستضيف المواجهة الحاسمة في دور الثمانية بين منتخب الجزائر ونظيره الإيفواري على ملعبه في السادسة من مساء اليوم.