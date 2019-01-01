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رياضة

محامى جريزمان يتولى إنجاز مهمة نقله إلى برشلونة

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:49 م
جريزمان
جريزمان
وكالات
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كشف تقرير صحفي إسباني عن حسم برشلونة موعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، لتدعيم الخط الهجومي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيدفع صباح غد الجمعة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد والبالغ قيمته 120 مليون يورو.

وأضاف: "سيتوجه محامي اللاعب الفرنسي إلى مقر رابطة الليجا لتقديم جميع الوثائق ودفع قيمة الشرط الجزائي، وليس ممثلا من النادي الكتالوني".

وأشار التقرير إلى أنه بمجرد ما يتم دفع الشرط الجزائي سيُصدر البارسا بيانًا رسميًا يُعلن فيه التعاقد مع جريزمان الذي سيوقع لخمسة مواسم حتى صيف 2024.

ولا يزال موعد تقديم جريزمان في معقل البارسا "كامب نو" غير مؤكد حتى الآن، لأنه يعتمد على الموافقة النهائية لرابطة الليجا على إنهاء كافة الأمور حول الصفقة والإجراءات القانونية.

ومن المُقرر أن يبدأ برشلونة أول تدريباته للتحضير للموسم الجديد يوم الإثنين المقبل باستثناء اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كوبا أمريكا.
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