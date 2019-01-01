مى سليم تبدأ تصوير مشاهدها بـ"حواديت الشانزلزيه"

بدأت الفنانة مي سليم تصوير أول مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، اليوم الخميس، داخل الديكور المخصص للعمل بمدينة الانتاج الإعلامي.



يشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الفن، على رأسهم الفنان إياد نصار، ويعود بالمشاهدين إلى حقبة الخمسينيات في مصر، وهي فترة ثرية دراميًا للغاية، تدور أحداثه في قالب اجتماعي تشويقي في فترة الخمسينات داخل مصر، وهو مكون من 45 حلقة.



وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، ويضم كل من النجم إياد نصار، والفنانة إنجى المقدم، وداليا مصطفى، وإدوارد، وعمر الشناوى، وفريدة سيف النصر، وأخرون، تأليف أيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.



"حواديت الشانزليزيه" يعد ثانى إنتاجات شركة سينرجى للمسلسلات ذات الحلقات الطويلة، حيث إنه من المقرر أن تعرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى" خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته دياب، وميرنا نور الدين، وحسنى شتا، وأخرون، إخراج احمد صالح، وتأليف أحمد أبو زيد، وينتمى لنوعة مسلسلات الـ 60 حلقة.