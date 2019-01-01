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رياضة

لوكا زيدان: ترك ريال مدريد أمر جيد

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:45 م
جريدة الدستور
وكالات
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يرى لوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد والمُعار مؤخرًا لصفوف راسينج سانتاندير أن رحيله عن صفوف الفريق الملكي أمر جيد بالنسبة له.

وسيلعب لوكا في صفوف راسينج سانتاندير، الذي يُشارك في دوري الدرجة الثانية الإسباني، لمدة موسم واحد فقط، وذلك لتقلص فرص مشاركته مع الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وقال لوكا خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "الرحيل عن ريال مدريد سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة لي، سأكون في فريق جديد ومدينة جديدة".

وأضاف "لقد تلقيت العديد من العروض للاختيار منها، لكن عرض راسينج سانتاندير كان الأهم والأكثر إثارة بالنسبة لي".

وأتم "أريد التطور في فريق تاريخي مثل راسينج، ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة أو إثارة مما أنا عليه الآن في تجربتي الجديدة".
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