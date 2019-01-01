توقيع اتفاقية مشاركة الوصل والجزيرة فى كأس محمد السادس

أشاد محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بجهود الاتحاد العربي لكرة القدم نحو تنظيم النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية في حلتها الجديدة، تحت مسمى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الماضية، والتي حملت اسم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر اتحاد الكرة بدبي، اليوم الخميس، للإعلان عن مشاركة ناديي الوصل والجزيرة في كأس محمد السادس للموسم 2019-2020، بحضور طلال آل الشيخ، مدير البطولة، عضو اللجنة المنظمة.



كما حضر المؤتمر كل من إبراهيم النمر، الأمين العام المساعد للشئون الفنية في اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومبارك الضفيان، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي لكرة القدم، وعايض مبخوت، المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، وحميد يوسف، مشرف الفريق الأول للكرة بنادي الوصل.



وأعرب محمد بن هزام، عن تقديره وشكره للمستشار تركي آل الشيخ، على حسن إدارته للفترة التي تولى فيها رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، وتمكنه في فترة وجيزة تحقيق مجموعة من الإنجازات، والتي استطاعت جمع الأندية والاتحادات العربية تحت مظلة واحدة.



وقال بن هزام، إن مشاركة ناديي الجزيرة والوصل للمرة الثانية، تأتي في إطار حرص اتحاد الكرة على الوجود والمشاركة في إنجاح هذه البطولة، والتي ستشهد مشاركة واسعة وكبيرة من أعرق وأقوى الأندية العربية، وستحظى بمتابعة جماهيرية وتغطية إعلامية غير مسبوقة، بالإضافة إلى أنها فرصة لأندية الإمارات في الاحتكاك مع مدارس كروية من قارتي آسيا وإفريقيا.



وبدوره، أشاد طلال آل الشيخ، بدور الإمارات وأنديتها في إنجاح النسخة الماضية من البطولة، وقال: "تشرفت البطولة الماضية، بحمل اسم عزيز وغالٍ على قلوب كل العرب، وهو اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".



وأضاف: "أنا سعيد بالوجود مرة أخرى بين أهله وإخوته في الإمارات، بعد النجاح الكبير الذي حظي به نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وتحدي الاتحاد العربي لكرة القدم في النسخة الماضية، كان في إثبات حضور البطولة بين بقية البطولات القارية والمحلية، أما التحدي القادم فسيكون مع أنفسنا في تنظيم نسخة مميزة وناجحة بمعايير عالمية، وبنفس قيمة الجوائز المالية المعتمدة سابقاً، والتي جعلت من البطولة الأغلى بين بقية المسابقات في المنطقة العربية والآسيوية".ش