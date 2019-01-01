ماتيوس: ضم ديمبلى سيفقد هونيس مصداقيته

يعتقد الألماني الدولي السابق لوثار ماتيوس أن رئيس نادي بايرن ميونخ أولي هونيس سيفقد مصداقيته حال تعاقده مع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة.



وقال ماتيوس، في تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية "عندما أفكر في الفضائح التي أثارها ديمبلي في بوروسيا دورتموند وبرشلونة لا أرى أي سبب للاعتقاد بأنه سيتصرف بشكل مختلف في بايرن".



وأشار أيضا إلى أن هونيس انتقد ديمبلي بشدة عندما تمرد في دورتموند، لإجبار النادي على السماح بانتقاله إلى برشلونة.



وتابع ماتيوس "كان لأولي هونيس موقف واضح من إضراب ديمبلي في دورتموند، وإذا تعاقد بايرن معه سيواجه مشكلة مصداقية".



ومن بين المرشحين للانضمام إلى البافاري، أبدى ماتيوس تأييده للتعاقد مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، الذي يعرف بالفعل العديد من لاعبي النادي، لكونهم رفاقه في المنتخب الألماني، وتأقلمه مع الفريق لن يكون معقدا، بحسب نجم المانشافت السابق.



يُذكر أن بايرن لا تزال لديه رغبة في عقد 4 صفقات، هذا الصيف، إحداها على الأقل في مركز الجناح.