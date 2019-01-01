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الثقافة

مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب الترشح لجوائزها الثقافية لعام 2019

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايهاب مصطفى
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أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن فتح باب التقدم لجوائز ساويرس الثقافية في دورتها الخامسة عشرة، حتى يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019، لاختيار أفضل الأعمال المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب، في مجالات الرواية، والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي.

أما عن فروع الجائزة فهي كالتالي:

- فرع كبار الأدباء لافضل عمل روائي ومجموعة قصصة وقيمة جائزة كل منهما 150 ألف جنيه.
-الثاني هو فرع شباب الأدباء لأفضل عمل روائي وقصصي وقيمة جائزة المركز الاول 100 ألف جنيه.
والمركز الثاني لأفضل عمل أدبي وقصصي لشباب الأدباء وقيمة جائزته 70 الف جنيه.

- جائزة أفضل سيناريو:
الفرع الأول (كتاب السيناريو المحترفين)
جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما، أو مأخوذ عن عمل أدبي مصري منشور، وقيمتها 150 ألف جنيه مصري.

وتُمنح الجائزة لكتاب السيناريو الذين سبق أن أُنتج وعُرض لهم سيناريو فيلم سينمائي طويل بشكل احترافي في دور العرض السينمائي

الفرع الثاني (جائزة العمل الأول):
جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما أو مأخوذ عن عمل أدبي مصري منشور، وقيمتها 80 ألف جنيه مصري.

وتمنح لكتاب السيناريو الذين لم يُنتج أو يُعرض لهم أي فيلم سينمائي طويل من قبل بشكل احترافي في دور العرض السينمائي

جائزة أفضل نص مسرحي:
المركز الأول: قيمة الجائزة 150 ألف جنيه مصري
المركز الثاني: قيمة الجائزة 80 ألف جنيه مصري

جائزة النقد الأدبي:
قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مصري
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