صفقة إنجليزية تجدد دماء برشلونة

تعاقد نادي برشلونة الإسباني، مع المهاجم الإنجليزي الصاعد لويس باري، قادمًا من وست بروميتش ألبيون، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.



ولعب بارى (16 عامًا) والمولود في مدينة برمنجهام الإنجليزية، لنادي وست بروميتش، منذ أن كان في السادسة من عمره، كما أنه سيلعب لفريق برشلونة تحت 19 عامًا.



وفي العام الماضي، سجل باري 10 أهداف في خمس مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 15 عامًا.

