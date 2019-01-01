البريميرليج يحاول جذب دييجو كوستا

يرحب الدولي الإسباني دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد، بإمكانية العودة من جديد للدوري الإنجليزي الممتاز.



وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، فإن دييجو كوستا على استعداد للتحدث مع إيفرتون، بشأن اللعب بقميصه في الموسم الجديد.



ولن يمانع أتلتيكو مدريد في بيع دييجو كوستا (30 عامًا)، خاصة بعد ضم ألفارو موراتا من تشيلسي بصفة نهائية، بجانب التعاقد مع الموهبة البرتغالية جواو فيليكس.



وكان دييجو كوستا قريبًا من الانتقال إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي في عام 2017، لكن الصفقة لم تتم.



وتعرض دييجو كوستا للإيقاف لمدة 8 مباريات متتالية في الموسم الماضي، بعدما تعدى لفظيًا على حكم مباراة برشلونة مع الأتلتي، وهو ما أغضب مسئولي الروخي بلانكوس.



ويملك دييجو كوستا، خبرات واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق له اللعب لصالح تشيلسي.

