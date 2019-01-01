البرلمان الفرنسي يقر فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة

تبنى البرلمان الفرنسي بشكل نهائي فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة، ما يجعل فرنسا من أولى الدول التي تفرض ضرائب على رقم الأعمال.



وذكرت قناة (سي نيوز) الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أن مجلس الشيوخ في فرنسا أقر النص في تصويت نهائي برفع الأيدي، حيث إنه من المتوقع أن تفرض الضريبة على نحو 30 مجموعة تشمل (جوجل- أمازون- فيسبوك- آبل- آر بي إند بي- انستجرام- كريتيو الفرنسية)، وتجني 400 مليون يورو عام 2019 ثم 650 مليون يورو عام 2020.



يذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، فتح تحقيق بشأن ضرائب الخدمات الرقمية التي أقرت فرنسا فرضها، معربة عن مخاوفها من أن يكون هذا الإجراء يستهدف الشركات الأمريكية تحديدًا، ويمكن أن يفضي هذا التحقيق إلى اتخاذ الولايات المتحدة تدابير مضادة.