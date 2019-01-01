الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

البرلمان الفرنسي يقر فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:32 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
تبنى البرلمان الفرنسي بشكل نهائي فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة، ما يجعل فرنسا من أولى الدول التي تفرض ضرائب على رقم الأعمال.

وذكرت قناة (سي نيوز) الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أن مجلس الشيوخ في فرنسا أقر النص في تصويت نهائي برفع الأيدي، حيث إنه من المتوقع أن تفرض الضريبة على نحو 30 مجموعة تشمل (جوجل- أمازون- فيسبوك- آبل- آر بي إند بي- انستجرام- كريتيو الفرنسية)، وتجني 400 مليون يورو عام 2019 ثم 650 مليون يورو عام 2020.

يذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، فتح تحقيق بشأن ضرائب الخدمات الرقمية التي أقرت فرنسا فرضها، معربة عن مخاوفها من أن يكون هذا الإجراء يستهدف الشركات الأمريكية تحديدًا، ويمكن أن يفضي هذا التحقيق إلى اتخاذ الولايات المتحدة تدابير مضادة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

منذ يوم

«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين

منذ يومين

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موهبة ويست بروميتش ينضم لبرشلونة

ads

الصور

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

ads

الأكثر قراءة

موهبة ويست بروميتش ينضم لبرشلونة

الحكومة: لا زيادة فى أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"

«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين

"الوفد" يرفض تطبيق قانون "الإيجار القديم" على الأشخاص الطبيعية

ستوديو

حسن شحاتة: جاهز لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة

تشكيل كوت ديفوار أمام الجزائر بدور الثمانية بأمم إفريقيا

تشكيل منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار بدور الثمانية في "أمم إفريقيا"

الليلة.. أسامة كمال يكشف متى يحصل المواطنون على عقود تقنين الأراضي بمساء DMC

ads

رياضة

توتنهام ينضم لصراع الأندية اللندنية على ضم ألفيس

مانشستر سيتي يدعم محرز قبل مواجهة كوت ديفوار

آرسنال يُجهز صدمة للننى

أوكوشا يتراجع عن انتقاد روهر ويدعو لمساندته

الرئيس نيوز

"تضامن النواب" تنتهي من "الجمعيات الأهلية".. والعرض على الجلسة العامة الأحد

الأربعاء.. "حريات الصحفيين" تنظم معرضًا للكاريكاتير حول حرية الصحافة

"الشركة القابضة" تعلن عن قبول دفعة جديدة بـ"فصول الكهرباء"

السودان: هل يقترب الخبير الاقتصادي "حمدوك" من رئاسة الوزراء

منوعات

وفاة فرنسى مصاب بالشلل الرباعى تنفيذًا لحكم قضائى

الصين تجلي 80 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والسيول

ناهد السيد تكتب.. مين اللى ما يحبش فاطمة؟

مجلس المجتمعات المسلمة ومعهد الاستشراق يبحثان سبل التعاون العلمي والثقافي

كشكول

تعرف على موعد امتحانات الشفهى لطلاب الدراسات العليا بالأزهر

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان كلية الدراسات العليا بمدينة نصر

239 طالب حصلوا على الدرجات النهائية في الجيولوجيا بالعينة العشوائية

"شوقي" يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الجيولوجيا بنسبة نجاح 91.9%.

إسلام سياسي

الحقوقي يفضح مزاعم الإخوان الهاربين في تركيا حول شخصية أردوغان

أيمن الظواهري يحرض ضد القوات الهندية في كشمير

قنوات الإخوان تعرض دورات تدريبية لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
المزيد
ads

الثقافة

عروض سينما وأنشطة متنوعة بثقافة المنيا الجديدة

مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب الترشح لجوائزها الثقافية لعام 2019

"ثقافة الشرقية" تحتفل باليوم العالمي للسكان

دار الكتب والوثائق القومية تستقبل وفدًا من المالية الكويتية

صفحتنا ع الفيس بوك