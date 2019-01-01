يوسف المساكنى: هدف منتخب تونس المنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا "مصر 2019"

قال مهاجم المنتخب التونسي يوسف المساكني إن هدف "نسور قرطاج" في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجاري هو إحراز اللقب، وذلك قبيل مواجهة مدغشقر في التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد السلام في إطار مباريات دور ربع النهائي.



وأكد المساكني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبطولة اليوم الخميس أنه لا توجد مباريات سهلة في بطولة الأمم الإفريقية ونقدر جميع المنافسين، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطورا مستمرا في مستوى جميع المنتخبات من لقاء لآخر.

وتابع "ليس مهما من يلعب بالتشكيل فالمهم أن نفرح الشعب التونسي.. إننا منتخب كبير وهدفنا المنافسة على اللقب القاري".

وتأتي مواجهة منتخب مدغشقر(المكافح) في دور الثمانية، كاختبار ليس بالسهل للمنتخب التونسي الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل التأهل لدور نصف النهائي للبطولة.



