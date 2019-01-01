إنفوجراف.. 7 رسائل أمريكية لـ"ترامب" بمواجهة "تميم"

"سيدي الرئيس ترامب، عليك أن تخبر أمير قطر بضرورة "التوقف عن دعم الإرهاب، الحد من التأثير الإعلامي، الاستفسار عن صداقة القرضاوي، إما نحن أو إيران.. إلخ".. قوس مفتوح تتزاحم بداخله المطالب الأمريكية الموجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمواجهة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بالعديد من الوقائع التي تكتنفها الشكوك حول سياسة النظام القطري.



ومنذ الإعلان عن زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأها مساء الإثنين الماضي، توالت الصحف الأمريكية في طرح العديد من الملفات المغلقة التي يتعين على الرئيس الأمريكي مناقشتها خلال مباحثاته مع الأمير القطري، ومن خلال الإنفوجراف التالي، تستعرض "الدستور" أبرز المطالب والرسائل التي وجهتها الصحف الأمريكية إلى الرئيس ترامب خلال زيارة تميم بن حمد.