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رياضة

منتخب الإمارات لليد ينتظر مدربًا إسبانيًا

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:31 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد، اليوم الخميس، أن نشاط الموسم المحلي الجديد، سيبدأ يوم 6 سبتمبر المقبل بمباراة السوبر، التي ستجمع الشارقة بطل الدوري والكأس، وشباب الأهلي وصيف الكأس.

وأكد أن مسابقة الدوري، هي التي ستتبع مباشرة مباراة السوبر، على أن تتوقف بعد الدور الأول لمدة شهرين تقريبا، بسبب استعدادات المنتخب لبطولة آسيا بالكويت، المقرر لها يناير 2020، والمؤهلة لكأس العالم بمصر عام 2021.

وقال نبيل عاشور، أمين عام اتحاد كرة اليد، إنه سيعلن خلال أيام قليلة التعاقد مع مدرب إسباني، سيقود المنتخب في المرحلة المقبلة.

وعن بطولة السوبر الإماراتي البحريني، قال عاشور إنها ستقام في أكتوبر المقبل، وفقًا للبرمجة الجديدة.

وستجمع المباراة بين بطل السوبر الإماراتي، وبطل السوبر البحريني، وستستضيفها البحرين هذا العام.

بطولات أخرى

كما تتضمن أجندة الموسم الجديد أيضا، بطولة آسيا للأندية في كوريا، خلال نوفمبر المقبل، والتي سيمثل الإمارات فيها الشارقة وشباب الأهلي.

وقال عاشور عن ذلك: "تلقينا موافقة الشارقة، وما زلنا ننتظر موافقة الأهلي، التي يجب أن تصلنا في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "تتضمن الأجندة أيضًا بطولة الأندية الخليجية في الكويت، التي ستقام في مارس 2020، وسوف يمثلنا فيها الشارقة بطل الكأس".

وعما إذا كانت الإمارات ستشارك في أولمبياد الخليج للسيدات، خلال أكتوبر المقبل بالكويت، قال: "خاطبنا اللجنة الأوليمبية بهذا الشأن، ونحن مستعدون للتواجد بها، ولدينا منتخب مؤهل لذلك".

وأردف عاشور: "وللعلم هناك مساع منا مع بعض الأندية، لزيادة عدد فرق السيدات في الدولة عن 4 أندية، وليس لدينا مانع في دخول بعض الأندية والمراكز الخاصة، التي تتوفر فيها الشروط".

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