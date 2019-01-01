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عالم

روسيا: الأوضاع في منطقة مضيق هرمز تتطور بشكل دراماتيكي

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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اعتبرت روسيا أن الأوضاع في منطقة مضيق هرمز تتطور بشكل دراماتيكي، داعية إلى عدم تصعيد التوتر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا- في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس تعليقا على حادث ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز- إن "الأوضاع في المنطقة تتطور بشكل دراماتيكي، وننطلق من ضرورة منع حدوث مزيد من التصعيد".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "لهذا السبب يجب عدم تأجيج التوتر وإنما العكس، العمل بصورة تؤدي إلى نقل الوضع، إن لم يكن إلى الحالة الطبيعية، فإلى مسار العملية التفاوضية على الأقل، لحل الخلافات بين الطرفين".
وكانت ثلاث سفن إيرانية حاولت إيقاف ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز، وطالبت لندن السلطات الإيرانية بتهدئة الأوضاع في المنطقة.
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