سفير الجزائر بمصر: أتمنى مساندة الجمهور المصري ضد كوت ديفوار بأمم إفريقيا

أعرب سفير الجزائر في مصر، نذير العرباوي، عن تمنياته بأن يساند الجمهور المصري بالسويس منتخب الخضر في المواجهة الحاسمة والمرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار بأمم إفريقيا.



ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره الإيفواري في السادسة من مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد السويس، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.



وقال العرباوي، في تصريح اليوم: آمل مساندة الجمهور المصري للخضر في لقاء اليوم أمام الأفيال، مثلما فعلوا مع المنتخب التونسي في مباريات دور المجموعات بكان 2019، التي أقيمت مبارياتها في السويس.