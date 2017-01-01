بطولة ويمبلدون: هاليب إلى النهائى

بلغت الرومانية سيمونا هاليب المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون الإنجليزية في كرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-1 و6-3 الخميس.



وباتت هاليب، 27 عاما، أول رومانية تحقق هذا الإنجاز، وهي ستخوض خامس نهائي كبير لها، علما بأنها توجت بطلة لرولان غاروس الفرنسية عام 2018.



وتلتقي هاليب المصنفة سابعة في البطولة، في النهائي الأحد، الفائزة من مباراة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز والتشيكية باربورا ستريكوفا.

