التونسى أيمن عبدالنور ينتقل لقيصرى سبور التركى

يوقع التونسي أيمن عبدالنور، 29 عاما، عقدا مع نادي قيصري سبور التركي لكرة القدم، وسيخوض تجربة جديدة في مسيرته بعد إلغاء عقده مع بلنسية والذي كان يفترض أن يستمر حتى 2020.



وذكر النادي في بيان: "توصل بلنسية مع قيصري سبورت لاتفاق ينتقل بمقتضاه التونسي أيمن عبدالنور إلى النادي التركي بعد أن أنهى عقده مع بلنسية".



ولعب عبد النور 43 مباراة مع فريق بلنسية في أول موسمين له، منذ انضمامه للفريق في آب/أغسطس 2015 قادما من موناكو في صفقة بلغت وقتها 22 مليون يورو.



وفي آخر موسمين لعب عبدالنور مع فريق مارسيليا على موسمين، رغم أنه لعب 14 مباراة في كافة المسابقات في موسم 2017/2018.



ورغم أنه ما زال مرتبط بعقد مع بلنسية حتى نهاية الموسم الجديد في 2020، لكن اللاعب فضل إلغاء التعاقد ووقع لقيصري سبور، الذي احتل المركز العاشر في الدوري التركي الموسم الماضي.