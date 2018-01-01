رغم ارتفاع الصادرات.. الإحصاء يرصد أهم 10 سلع تراجعت صادراتها

رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم 10 سلع تراجعت قيمة صادراتها، رغم الارتفاع في القيمة الإجمالية للصادرات إلى 2.58 مليار دولار 2019 خلال شهر أبريل 2019 مقابل 2.57 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 0.5%، والتي يتمثل أبرزها في الآتي:



- جاءت في المقدمة الصادرات من الأسمدة، والتي تراجعت قيمتها لـ 111.1 مليون دولار أبريل 2019 مقابل 114.7 مليون دولار أبريل 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.1%.



- كما تراجعت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة لـ 62.5 مليون دولار خلال شهر أبريل 2019 مقابل 64.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.



- وسجلت قيمة الصادرات من منتجات ألبان انخفاض إلي 23.8 مليون دولار خلال شهر أبريل 2019 مقابل 30.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 21%.



- بلغت قيمة الصادرات من أثاث 22.9 مليون دولار خلال شهر أبريل 2019 مقابل 31.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه بنسبةانخفاض قدرها 28.2%.



- كما بلغت قيمة الصادرات من صابون ومحضرات تنظيف 21.3 مليون دولار خلال شهر أبريل 2019 مقابل 23.9 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 10.8%.



- وانخفضت قيمة الصادرات من البرتقال الطازج 21.3 مليون دولار خلال شهر أبريل 2019 مقابل 129.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 83.5%.



- كما انخفضت قيمة الصادرات من أصناف أخري جاهزة من مواد نسيجية لـ 21.1 مليون دولار خلال شهر أبريل 2019 مقابل 25 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 15.3%.



- بلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 20.1 مليون دولار خلال شهر أبريل 2019 مقابل 20.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1%.