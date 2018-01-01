تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، حبس "إبراهيم مدحت"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1739 لسنة 2018.



ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.