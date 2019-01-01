صحيفة هولندية: يوفنتوس قد يعلن ضم "دي ليخت" السبت المقبل

أفادت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية بأن نادي يوفنتوس الإيطالي اقترب بشكل كبير من إتمام التعاقد مع مدافع أياكس أمستردام، ماتيس دي ليخت، مشيرة إلى أن الإعلان عن الصفقة قد يتم في غضون 48 ساعة.



وذكرت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الخميس، أن إدارة البيانكونيري تتفاوض حول المقابل المادي مع مسئولي أياكس منذ فترة، وفي النهاية من المتوقع أن تدفع 75 مليون يورو الذي كان برشلونة الإسباني قد عرضه من قبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن مراسم تقديم اللاعب الجديد للنادي قد تقام يوم السبت القادم، وذلك بعد موسم مميز قدمه صاحب الـ19 عاما مع بطل الدوري الهولندي، الذي قاده للوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال، قبل الخسارة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي.